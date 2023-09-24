أفعى ضخمة كانت في انتظاره.. صدمة بالغة لأمريكي فتح محرك سيارته

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أصيب رجل أمريكي بصدمة بالغة، وحالة من الفزع تملكته حينما وجد نفسه أمام أفعى ضخمة ملتفة حول أجزاء المحرك.

واضطر الرجل إلى استدعاء رجال الشرطة طلباً للمساعدة في مواجهة ذلك الموقف الغريب والمفزع. اضافة اعلان





أفعى في محرك سيارة:



درجة حرارة السيارة:



وبحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون "آي. تي. في"، فإن الواقعة قد حدثت في مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأميركية.وأوضحت أن الأفعى التي تم ضبطها فهي من نوع "سجادة الغابة بيثون"، ومصدرها أستراليا.وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في منظمة الحياة البرية في شاطئ باي أن الأفعى قد زحفت إلى محرك هذه السيارة طلباً للدفء.وقد عثر الرجل على الأفعى وهي بطول يبلغ حوالي 2.13 متر، حيث كانت تقوم بمحاولة الالتفاف حول محرك السيارة، ليواجه الرجل ومعه رجال الشرطة صعوبة في القيام بتحريكها أو محاولة رفعها من مكانها.يذكر أن درجة حرارة داخل السيارة ترتفع بأكثر من كثير عن الحرارة في الخارج.فمثلاً، إذا كانت الحرارة في الخارج حوالي 30 درجة مئوية، قد ترتفع في المقصورة إلى ما يفوق الـ50 درجة مئوية.وتدخل الأفاعي إلى مقصورة السيارة لذلك، فإذا تركت نوافذ سيارتك مشقوقة أو مفتوحة في أماكن تعيش فيها الأفاعي، قد تتسلل إلى الداخل.