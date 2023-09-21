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صحيفة تواصل الالكترونية

قناص يقضي على قطيع من الذئاب هاجم مزرعته من الأبقار (فيديو متداول)

مزرعة
مزرعة
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.
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قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:


ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.

كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.


وبحسب ما تم تداوله فقد استخدم المزارع كاميرا ليلية في عملية القنص ، لكي يقضي على قطيع من الذئاب اقتحم مزرعته.

ذئب يقتحم مزرعة في بريدة:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع يوثق ما فعله ذئب اقتحم مزرعة وافترس 47 رأسًا من الماعز والغنم.

وفي الفيديو المتداول، ظهرت عشرات الأغنام والماعز وقد لقيت حتفها بينما كان البعض يواجه الموت ويعاني من الجروح الخطيرة التي سببها هجوم الذئب.

وقال ناشرو الفيديو على جروبات "واتساب"، حينها إن ذئبًا افترس 47 رأس غنم بالعاقول في بريدة، بعد أن تسلل إلى المزرعة.

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