"في كل ذات كبد رطبة أجر".. إنقاذ حمار بعد 7 أيام من تحت أنقاض زلزال المغرب

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حثّت الشريعة الإسلامية على الرفق بالحيوان، حيث قال صلى الله عليه وسلم : " في كل ذات كبد رطبة أجر".



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إنقاذ حمار في زلزال المغرب:

وكان فريق خدمة الإطفاء والإنقاذ تابع للمملكة المتحدة، قد تمكن من إنقاذ حمارا من بين الأنقاض كان بعد صموده ستة أيام، تحت مبنى منهار في قرية إيمي إن إيسلي في ضواحي مراكش بعد الزلزال المدمر.وأوضحت خدمة الإطفاء والإنقاذ أن الحمار تم عرضه على طبيب بيطري لمتابعة حالته الصحية، مضيفة أنه كان بحالة جيدة نسبيًا بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وتعرضت المغرب في الثامن من سبتمبر الجاري، لزلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر.وكشف تحليل بيانات القمر الاصطناعي "دايتشي 2" للأرصاد الأرضية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، تسبب في ارتفاع مستوى سطح الأرض بنحو عشرين سنتيمتراً عند مركز الزلزال، في حين انخفضت بمقدار سبع سنتيمترات في الجنوب.