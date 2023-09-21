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صحيفة تواصل الالكترونية

قفزات في الهواء تفوق الوصف.. أرنب بري ينجو بحياته من مخالب نسر (فيديو)

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أرنب بري ينجو بحياته من مخالب نسر
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مثيرة بين أرنب بري ونسر حاول اصطياده.

أرنب ينجو من نسر:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو مهارة الأرنب، وكيف حاول بفطرته توظيف مهارته بسرعة فائقة للتخلص من أشد الطيور عداوة له.

وفي الصراع بين النسر والأرنب، عندما اطمأن النسر وهبط لوضع الأرنب بين مخالبه، قفز الأرنب في الهواء بسرعة غير متوقعة، ما أربك حسابات النسر.

وعندما عاد النسر مرة أخرى لاصطياده، ظهرت مهارة جديدة للأرنب، حيث قام بحركة ارتدادية عكسية، لينجو مجددا من بين مخالب النسر.

نسر يصطاد ذئبا:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال نسر عملاق لذئب ضخم والطيران به في أجواء عاصفة في مشهد شديد الغرابة ونادرا ما يتكرر.

وظهر خلال المقطع المتداول، نسر عملاق يقف على مرتفع جبلي وتحت قدميه ذئب ضخم، وفجأة حمل النسر الذئب الضخم بمخالفه كفريسة، وطار به في الهواء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا المقطع النادر على نطاق واسع، كما تعجبوا من قوة النسر وكيف استطاع، بقدرة الله سبحانه وتعالى، أن يحمل هذا الذئب الضخم.



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