من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ "الخثلان" يُجيب

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قال
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم قضاء بعض تكبيرات صلاة الجنازة.
كيفية
قضاء تكبيرات صلاة الجنازةوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس، أن في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وأن القول الراجح أنه يفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته.
ماذا يفعل من فاتته
تكبيرات صلاة الميت؟وأضاف مثلًا لو أن
شخصًا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، فيتبع الإمام ويكبر معه ويدعو للميت، ثم
إذا كبر التكبيرة الرابعة، يكبر معه، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويأتي بالفاتحة ثم يكبر
ويصلى على النبي صلى اله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
🔆 من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 5, 2023
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