هل ينال المرء ثواب القراءة حال ترديده القرآن مع القاريء؟

ترديد القرآن مع القاريء: اضافة اعلان



أهل القرآن:



نصيحة لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع:



احذر وسوسة الشيطان في هذا الأمر:



أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال حول حكم ترديد القرآن أثناء قيام القاريء بتلاوته.وكانت إحدى النساء قد وجهت سؤالا عبر برنامج "يستفوتنك" على قناة الرسالة تقول فيه :" إنها تردد القرآن الكريم مع القارئ.. هل تنال بذلك ثواب التلاوة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنها تنال بذلك إن شاء الله وهي امرأة على خير، محفزا إياها بأن تستمر على ذلك.ونوه الشيخ الخثلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" أجر التلاوة وأجر المشقة.كما أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سؤال بشأن وجوب يشترط حفظ القرآن حتى يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؟وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للشيخ الخثلان يقول فيه :"هل يشترط حفظ القرآن حتى يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا يشترط ذلك، لكن في الغالب المشتغل بالقرآن يكون حافظا له.وأضاف :" لو أن إنسانا مشغول بالقرآن دون أن يكون حافظا له لكنه مشغول به آناء الليل وأطراف النهار، فهذا يرجي أن يكون من حفظة كتاب الله".وفي وقت سابق وجه أيضا الشيخ سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يحاول تدبر القرآن ولا يستطيع.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النفس لها إقبال وإدبار، وأحيانًا الإنسان يكون مريضًا أو متعبًا أو مرهقًا و مهمومًا، ولا يتمكن من تدبر القرآن.وأضاف أنه على الإنسان أن لا يترك قراءة القرآن، وأن يجعل له وردًا من التلاوة بشكل يومي، لأن القرآن يُتعبد بتلاوته حتى ولو لم يفهم الإنسان معناه، وذلك بالإجماع، وأن هذا من خصائص القرآن.وبين أن بعض الناس يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم بأن لا يقرأوا إلا مع التدبر فقط، فيمضي عليه مدد طويلة ولم يقرأ القرآن، وأن هذه من مكر الشيطان.ونصح بالحرص على قراءة القرآن كل يوم، فإن حصل تدبر فهو خير، وإن لم يتدبر الإنسان القرآن، فهو بلا شك مأجور.