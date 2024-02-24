هل يحرم الصيام بعد منتصف شعبان؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن سؤال بشأن النهي عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان.



الصيام بعد منتصف شعبان:

حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان؟

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :"هل ورد النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان؟وأوضح الشيخ الخثلان أنه ورد في ذلك حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.وأضاف أنه قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين.."، دليل على أن أكثر من ذلك إذا وقع فيه الصيام فلا بأس بذلك.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه من كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان، فيُسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأحوط للإنسان فإنه لا يدري ما يُعرض له.وأضاف أن له أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان، لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"، لأنها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.