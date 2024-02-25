الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني.. أيهما أفضل؟

الشيخ سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن أفضلية تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني.اضافة اعلان

أيهما أفضل.. تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني؟


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للشيخ الخثلان أثناء استضافته على قناة "الرسالة" يقول فيه :" أيهما أفضل.. تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن الأفضلية هي تشييع الجنازة، خاصة مع توفر التقنيات الحديثة لسماع الدرس لاحقا، حيث يكون مسجلا على المواقع مثل يوتيوب وغيره.
ونبه إلى أجر تشييع الجنازة كما جاء في الحديث النبوي :" من صلى على جنازة فله أجر قيراط ومن تبعها فله أجر قيراطين" والقيراط كجبل أحد وهذا أجر عظيم.

الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافيء:


وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن سعي الإنسان لنيل الأجر، حال الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ.
وكان أحد الأشخاص قد بعث سؤالا يقول فيه :" هل يؤجر الإنسان على الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ؟".
ونبه الشيخ الخثلان في البداية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة للحصول على الأجر، موضحا أنه لا ينبغي للإنسان في الشتاء أنه يتوضأ بالماء البارد ويوجد لديه ماء ساخن.
وأضاف أنه لا يصح للإنسان أن يتقصد ويطلب المشقة لأن الله تعالى يقول:"ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم".
وتابع الشيخ الخثلان : وجود الماء الدافيء في حالة البرد من نعم الله على المرء ولا ينبغي له أن يعدل عنه لأجل ما يفهم من غير قصد"بإسباغ الوضوء على المكاره".
ونبه أيضا أنه يؤجر على استعمال الماء البارد حالة مثلا إذا كان في البّر ولا يوجد ماء ساخن فيؤجر على استعماله البارد وهو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره.

اقرأ أيضا

أكبر ثعبان في العالم.. غطاسون يسبحون إلى جانب الأناكوندا الخضراء (فيديو)

"الخثلان" يكشف عن علاقة الأرزاق والأعمال بليلة النصف من شعبان (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: هذه أنفع 4 أمور للعبد

خطيب المسجد الحرام: اللهم بشرى لأمة الإسلام بنصر الفلسطينيين على الصهاينة الغاصبين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة تحذير إلى التجار والأثرياء (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 11:31 م السبت، 24 فبراير 2024

هل يحرم الصيام بعد منتصف شعبان؟

سعد الخثلان 2:34 ص الجمعة، 23 فبراير 2024

" من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة".. كيف نحسب الساعة في وقتنا الحالي؟

الشيخ سعد الخثلان 10:48 م الخميس، 22 فبراير 2024

هل ينال المرء ثواب القراءة حال ترديده القرآن مع القاريء؟

الشيخ سعد الخثلان 8:01 م الخميس، 22 فبراير 2024

سؤال متجدد.. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟