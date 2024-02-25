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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن أفضلية تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني.



أيهما أفضل.. تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني؟

الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافيء:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للشيخ الخثلان أثناء استضافته على قناة "الرسالة" يقول فيه :" أيهما أفضل.. تشييع الجنازة أم حضور الدرس الديني؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن الأفضلية هي تشييع الجنازة، خاصة مع توفر التقنيات الحديثة لسماع الدرس لاحقا، حيث يكون مسجلا على المواقع مثل يوتيوب وغيره.ونبه إلى أجر تشييع الجنازة كما جاء في الحديث النبوي :" من صلى على جنازة فله أجر قيراط ومن تبعها فله أجر قيراطين" والقيراط كجبل أحد وهذا أجر عظيم.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن سعي الإنسان لنيل الأجر، حال الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ.وكان أحد الأشخاص قد بعث سؤالا يقول فيه :" هل يؤجر الإنسان على الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ؟".ونبه الشيخ الخثلان في البداية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة للحصول على الأجر، موضحا أنه لا ينبغي للإنسان في الشتاء أنه يتوضأ بالماء البارد ويوجد لديه ماء ساخن.وأضاف أنه لا يصح للإنسان أن يتقصد ويطلب المشقة لأن الله تعالى يقول:"ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم".وتابع الشيخ الخثلان : وجود الماء الدافيء في حالة البرد من نعم الله على المرء ولا ينبغي له أن يعدل عنه لأجل ما يفهم من غير قصد"بإسباغ الوضوء على المكاره".ونبه أيضا أنه يؤجر على استعمال الماء البارد حالة مثلا إذا كان في البّر ولا يوجد ماء ساخن فيؤجر على استعماله البارد وهو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره.