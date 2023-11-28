هل يجوز المرور أمام المصلي إذا لم يكن أمامه سترة؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في المرور أمام المصلي بعد موضع سجوده إذا لم يكن يصلي أمام سترة. اضافة اعلان





حكم الشرع في المرور أمام المصلي



المرور أمام المصلي جائز إلا في هذه الحالة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا بأس بالمرور أمام المصلي إذا لم يكن يصلي أمام سترة، لأن ما بعد موضع السجود لا حق للمصلي فيه.وأضاف أن ما بين المصلي وموضع سجوده هذا هو الذي لا يجوز المرور فيه، وأما ما كان بعد موضع السجود لا بأس من المرور.