هل يجوز المرور أمام المصلي إذا لم يكن أمامه سترة؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية،
الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في المرور أمام المصلي بعد موضع سجوده
إذا لم يكن يصلي أمام سترة.
حكم الشرع في المرور أمام المصليوأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا بأس
بالمرور أمام المصلي إذا لم يكن يصلي أمام سترة، لأن ما بعد
موضع السجود لا حق للمصلي فيه.
المرور أمام المصلي جائز إلا في هذه الحالةوأضاف أن ما بين المصلي وموضع سجوده هذا هو الذي لا يجوز
المرور فيه، وأما ما كان بعد موضع السجود لا بأس من المرور.
🔆 هل يجوز المرور أمام المصلي بعد موضع سجوده إذا لم يكن يصلي أمام سترة؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 26, 2023
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