الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل مِن صلاة الفذِّ" يشمل المرأة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال: هل قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة أفضلُ مِن صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً" يشمل المرأة.اضافة اعلان

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ظاهر الأدلة الواردة أن هذا الفضل يختص بالرجال؛ ولذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كانت المرأة تثاب ثواب صلاة الجماعة في المسجد كما يثاب الرجال لما كانت صلاتها في البيت أفضل.

الثواب الوارد في الحديث مقصود به الرجال

 وأضاف أن هذا يدل على أن الثواب الوارد في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة المقصود به الرجال.
وبيّن أن المرأة لها وضعها الخاص، هي إذا صلت تؤجر وتثاب على ذلك ثوابًا آخر، والله تعالى يقول: "وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ ممَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ".

على الرجل والمرأة الاجتهاد

وأكد أن كلاً من الرجال والنساء يعمل صالحًا ويجتهد، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وما عملوا، وكذلك النساء، والمطلوب هو الاجتهاد في العمل، وسؤال الله تعالى من فضله.

اقرأ أيضا

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى

وسائل التواصل
7:35 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

كاتب يطالب بمعاقبة الأطباء الذين يروجون لهذا الأمر عبر منصات التواصل

WhatsApp Image 2023-11-22 at 1.03.16 AM
2:05 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لن تصدق ما يفعله الصيام في الجسم.. لمدة 14 ساعة يوميا

ايلون ماسك
12:41 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

خطوة مفاجئة من "إيلون ماسك" نحو الوضع في غزة.. ماذا فعل؟

اقرأ أيضا

8 فوائد لممارسة رياضة المشي يوميا

حيلة مثيرة للجدل.. كيف أصبحت السويد أول بلد أوروبي خال من التدخين؟

حتى لا تُصاب بخيبة أمل.. 4 خطوات لجعل أحلامك حقيقة

منها شجار الأزواج.. 7 عادات يكرهها سائقو سيارات الأجرة في الركاب

لا يفوتك.. نصيحة غالية لـ"الخثلان" عن أهمية العناية بأحوال النفوس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 7:53 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

لا يفوتك.. نصيحة غالية لـ"الخثلان" عن أهمية العناية بأحوال النفوس

الدكتور سعد الخثلان 8:17 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

ما حكم طواف من أُصيب بإغماء ثم أفاق وأكمل ولم يتوضأ؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:38 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:48 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يُوضح طريقة الإيماء في الصلاة

اقرأ أيضا

الشمر
10:44 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

فوائد مذهلة لشرب "الشمر" على الريق.. ماذا عن علاج كسور العظام؟

ا
7:09 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

مشهد مروع.. لن تتوقع ما فعله قائد مركبة أمام مدرسة كويتية

2023-11-20_01-21-26
2:17 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

شخص يوثق عثوره على "شيء لا يصدق" في الصحراء

نعام
10:13 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

أرض سديرة الطائف واقع طبيعي وبيئة مستدامة للنعام أحمر الرقبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى