هل قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل مِن صلاة الفذِّ" يشمل المرأة؟ "الخثلان" يُجيب

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أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال: هل قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة أفضلُ مِن صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً" يشمل المرأة. اضافة اعلان





صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد



الثواب الوارد في الحديث مقصود به الرجال



على الرجل والمرأة الاجتهاد



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ظاهر الأدلة الواردة أن هذا الفضل يختص بالرجال؛ ولذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كانت المرأة تثاب ثواب صلاة الجماعة في المسجد كما يثاب الرجال لما كانت صلاتها في البيت أفضل.وأضاف أن هذا يدل على أن الثواب الوارد في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة المقصود به الرجال.وبيّن أن المرأة لها وضعها الخاص، هي إذا صلت تؤجر وتثاب على ذلك ثوابًا آخر، والله تعالى يقول: "وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ ممَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ".وأكد أن كلاً من الرجال والنساء يعمل صالحًا ويجتهد، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وما عملوا، وكذلك النساء، والمطلوب هو الاجتهاد في العمل، وسؤال الله تعالى من فضله.