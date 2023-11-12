تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟ "الخثلان" يُجيب

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قال
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن
من يؤخر الصلاة عن وقتها فقد ارتكب معصية كبيرة.
لا
يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتهاوخلال
إجابته على سؤال يقول: "تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟"، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر.
الساهون عن الصلاةوأضاف أن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها يدخل في الساهين، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه بقوله: "فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون"، حيث علّق بن عباس رضي الله عنهما، بأن الساهين هم من يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وأشار إلى أن المسلم لا يؤخر الصلاة إلا إذا كان معذورًا بأن غلبه النوم وكان قد أخذ بالأسباب فهذا لا حرج عليه.
تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟— شبكة المجد (@AlmajdChannels) November 10, 2023
توجيه الشيخ.أ.د: سعد الخثلان | @saad_alkhathlan
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