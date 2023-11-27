بالفيديو.. "الخثلان" يوضج حكم الشرع في "تجميد النطف"

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في "تجميد النطف".





ماذا تعرف عن "تجميد النطف"؟ اضافة اعلان



شروط جواز تجميد النطف



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ما يسمى بتجميد الحيوانات المنوية "النطف" قد يحتاج إليه بعض ممن ابتلوا بأمراض كالسرطان، ويعالجون بالكيماوي فيحتاج إلى الاحتفاظ بقدر من الحيوانات المنوية وتجمد هذه النطف، لأن الكيماوي يجعلها غير قادرة على التلقيح.وأضاف أن هذه النطف تؤخذ من مثل هؤلاء المرضى وتحفظ في مكان خاص ومختبرات معينة وحرارة تصل إلى 200 درجة تحت الصفر، مؤكدًا أن هذا الموضوع سبق وأن عرض على هيئة كبار العلماء وأجيز بضوابط معينة ومشددة.وبين أن جواز هذا الموضوع يأتي بشروط منها، أنه لابد وأن يكون تحت رعاية وزارة الصحة ولا يفتح المجال للمستشفيات الخاصة وإنما يكون ذلك في منتهى الحيطة والحذر.كما لا يكون أيضًا لأي أحد، إنما هو في حالات خاصة مثل حالة مرضى السرطان الذين يُعاَلجون بالكيماوي ويؤثر العلاج على مدى خصوبة هذه النطف.