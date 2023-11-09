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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يُوضح طريقة الإيماء في الصلاة

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة الإيماء في الصلاة.

طريقة الإيماء عند أهل العلم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الإيماء في الصلاة يكون بالرأس والظهر، لكن يكون السجود أخفض من الركوع.
وأضاف أن من قال بأن الإيماء لا يكون بالرأس والظهر هذا غير صحيح، ولا أصل له في كلام أهل العلم، مؤكدًا أن المقصود هو الإيماء بالرأس مع الظهر.

أفضل كيفية للإيماء

وشدد على أن طريقة الإيماء، تكون للرأس مع الظهر وليس بالرأس فقط، وأنه في السجود يحني الشخص ظهره مع رأسه قدر ما يستطيع، وفي الركوع يحني انحناءً أقل من انحنائه في السجود.


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