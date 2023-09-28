الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل يجوز الصلاة بملابس عليها صور؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الصلاة بملابس عليها صور.

اضافة اعلان

يُكره للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور

 وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه يُكره للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور.
وأضاف أن هذا الأمر مكروه، وإن كانت الصلاة صحيحة مكتملة الأركان والواجبات والشروط، ولا يوجد ما يبطلها.


اختيار اللباس المناسب للصلاة

وبين أنه على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتذكر دومًا أنه في حضرة الله عز وجل، واختيار اللباس المناسب للصلاة لقول الله تعالى: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد".
وأشار إلى أنه ليس مناسبًا أن يرتدي الإنسان ملابس عليها صور ويقف بها بين يدي الله، إذا أين التعظيم والخشوع والخوف في مقام الله رب العالمين.

 


اقرأ أيضا

نزاهة
7:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

الكوليسترول
12:30 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

احذر القاتل الصامت.. علامات خطيرة تظهر على وجهك

جبال الأطلس
3:52 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الأقمار الصناعية ترصد أمرًا غريبًا أحدثه زلزال المغرب في جبال الأطلسي

ديدان
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف يحدث هذا؟.. الديدان تنتج 6.5% من الحبوب على مستوى العالم

اقرأ أيضا

بهذه المناطق.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا

لركاب الطائرات.. أطعمة ومشروبات محظور تناولها قبل السفر

كيف تتخلص من مديرك السيء في 5 خطوات؟

"الخثلان": لهذا السبب.. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

كفارة الغيبة لا تكون باستحلال من اُغتيب.. الخثلان يوضح (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 9:12 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"الخثلان": لهذا السبب.. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

الدكتور سعد الخثلان 9:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم قول البائع للمشتري: "بعتك بشرط الشور"

الدكتور سعد الخثلان 7:41 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أيهما أفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان 9:32 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لكل من ابتُلي بالنظر إلى الحرام

اقرأ أيضا

العمالة الوافدة
7:28 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

3 مخاوف.. سكن العمالة وسط الأهالي يثير اعتراضات وهذه أبرز الحلول

2023-09-26_21-53-27
10:08 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مشهد مؤثر لمشهور قطري "من ذوي الهمم" يؤدي مناسك العمرة

قهوة
9:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

محببة للجميع.. أسهل طريقة لتناول قهوتك المفضلة بدون سكر

2023-09-26_21-17-43
9:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

أهم 10
8:55 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتوصية بأقساط مريحة للعقارات

نزاهة
7:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

أمطار المملكة 6
7:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

رخص التعدين بالمملكة
7:01 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

تقديم خدمات لوجستية
6:46 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

غرامة 10 ملايين ريال عند تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح