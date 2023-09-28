هل يجوز الصلاة بملابس عليها صور؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الصلاة بملابس عليها صور.

اضافة اعلان



يُكره للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه يُكره للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور.وأضاف أن هذا الأمر مكروه، وإن كانت الصلاة صحيحة مكتملة الأركان والواجبات والشروط، ولا يوجد ما يبطلها.





اختيار اللباس المناسب للصلاة



وبين أنه على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتذكر دومًا أنه في حضرة الله عز وجل، واختيار اللباس المناسب للصلاة لقول الله تعالى: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد".وأشار إلى أنه ليس مناسبًا أن يرتدي الإنسان ملابس عليها صور ويقف بها بين يدي الله، إذا أين التعظيم والخشوع والخوف في مقام الله رب العالمين.