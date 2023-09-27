"الخثلان": لهذا السبب.. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في الاحتفال بالمولد النبوي. اضافة اعلان





الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة في دين الله



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وذلك لأنه تعظيم زمن يتكرر كل عام من غير دليل.وأضاف أن هذا التعظيم لزمن متكرر، هو نوع من اتخاذه عيدًا، والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن اتخذ عيدًا غير هذين العيدين فقد ابتدع في دين الله.وبين الخثلان، أنه في القرون الثلاثة المفضلة، لم يحتفل الصحابة والتابعين وتابعيهم بمولد انبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتفل بذلك.الفاطميون أول من ابتدع الأمروأشار إلى أن أول من أحتفل بالمولد النبوي هم الفاطميون العبيديون في القرن السادس الهجري، وتبعهم في ذلك بعض المسلمين، مؤكدًا أن الاحتفال بالمولد النبوي هو من البدع المحدثة.محبة النبي تكون باتابعهوشدد على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون بإتباعه وليس بإحداث مثل هذه الطقوس الفارهة، لقول الله تعالى: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله".