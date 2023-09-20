"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لكل من ابتُلي بالنظر إلى الحرام

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة مهمة لكل من ابتُلي بالنظر إلى الحرام. اضافة اعلان





نصيحة مهمة لكل من ابتُلي بالنظر إلى الحرام



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن نصيحته للناظر إلى الحرام، أن يجاهد نفسه بالبعد عن المعاصي عمومًا ومنها النظر المحرم.وأكد أن النفس تحتاج للمجاهدة طوال الوقت، بقول الله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى"، لحاجة النفس إلى النهي والمراقبة.مبينًا أن الإنسان عندما يقع في المعصية فإنه يقوم ويتوضأ ويصلى ويذكر الله ويستغفره، فيغفر الله له.كفارة الذنوب والمعاصيوأشار إلى أنه على المسلم أن يجعل ذلك الأمر مبدأ له في حياته، وهو أن يلجأ إلى الله، فإذا وقع في أية معصية فعليه أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويستغفر الله، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأن يغفر الله له.ولفت إلى قوله عز وجل في الحديث القدسي: " أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فقال: اللهم اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فقال اللهُ تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثم عَادَ فَأَذْنَبَ، فقال: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ بالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ ما شَاءَ".