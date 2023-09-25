أيهما أفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لها فضل، وأيضًا صيام الاثنين والخميس لها فضل.



هذا له فضل وهذا له فضل



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن صوم الاثنين والخميس له فضله العظيم، خاصة الاثنين، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عيه وسلم كان يصومه وقال: " ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه".وأضاف أن هكذا أيضًا يوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لهم فضل، وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: "صم من الشهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، وذلك تعدل الشهر كله".





صوم الاثنين والخميس أفضل من صوم 3 أيام من كل شهر



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وبين أنه في حال لم يتيسر الجمع بين صوم الاثنين والخميس وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فصيام الاثنين والخميس أفضل لأنها أكثر، فإذا صام المسلم الاثنين والخميس فسيصوم في الشهر ثمانية أيام على الأقل، فتكون لها الأفضلية من هذا الوجه.