كافية شاملة.. "الخثلان" ينصح كل مسلم بالحرص على هذه الأدعية (فيديو)

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن بعض الأدعية المأثورة التي لا غنى لكل مسلم عنها.





١. سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار.

٢. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

٣. ربِّ آتني في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقني عذاب النار.

٤. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، ومن… #الشيخ_الخثلان : هذه الأدعية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها:١. سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار.٢. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.٣. ربِّ آتني في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقني عذاب النار.٤. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، ومن… pic.twitter.com/DveaiNh0ut April 19, 2024

هذه الأدعية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها



أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان



فوائد المحافظة على العمل الصالح



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن هذه الأدعية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي:١ - سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار.٢ - اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.٣ - ربِّ آتني في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقني عذاب النار.٤ - اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.وأشار إلى أن المطلوب من المسلم بعد رمضان الاستمرار على الطاعات والعبادات.وأكد أن مواصلة العمل الصالح وما كان يقدمه العبد في رمضان أمر ضروري، وأن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل، موجهًا نصائح غالية للمدامة على الطاعات، وذلك على النحو التالي:1 – المحافظة على الفرائض والواجبات.2- عدم التفريط في النوافل وبشكل يومي.وأكد أن المحافظة على الفرائض والنوافل، لها الكثير من الفوائد، أهمها أنها من محبة الله عز وجل للعبد، وأن القليل مع القليل يكون كثيرًا، وأنه لابد من المداومة على العمل الصالح وإن قل.