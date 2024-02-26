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هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان؟ الفوزان يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك وهل هناك أدعية مخصصة عند دخوله.اضافة اعلان

هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان؟

وأوضح في مقطع منشور على موقعه بمنصة "يوتيوب"، أنه لا يعلم دعاءً خاصًا يُقال عند دخول شهر رمضان، وإنما الدعاء العام عند دخول كل الشهور.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رأى الهلالَ، قال: "اللّهمَّ أهِلَّهُ عليْنا بالأمْن والإيمان، وَالسَّلامَةِ وَالإسلامِ، ربِّي وربُّكَ اللهُ".

حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيقول: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، ويذكر من خيراته وبركاته على المسلمين".
وبين أن هذا أصل في أن المسلمين يفرحون بقدوم شهر رمضان، ويهنئ بعضهم بعضًا بإدراكه؛ وذلك لما فيه من الخيرات والبركات، والأعمال الصالحات، ليله قيام، ونهاره صيام، وساعاته تلاوة للقرآن وتسبيح وتهليل.



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