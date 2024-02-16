وصية ذهبية لـ"الفوزان" عن الأعمال المشروعة في شعبان (فيديو)

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كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عن الأعمال المشروعة في شهر شعبان.





هل من المستحب الإكثار من صيام شعبان



حكم قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن ما يُشرع في شعبان هو صيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، إلا أنه لا يصومه كاملاً، فقد كان يترك منه شيئاً، والسنّة أن الإنسان يكثر الصيام في شعبان، يصوم أكثره ولا يستكمله.وأكد أنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دليل يُعتمد عليه.وبين أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة‏.‏