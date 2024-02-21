ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان؟ "الخثلان" يوضح

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان.





ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان؟



يُستحب أن يكون القضاء متتابعًا



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه من كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان، فيُسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأحوط للإنسان فإنه لا يدري ما يُعرض له.وأضاف أن له أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان، لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"، لأنها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.وأشار إلى أنه يستحب أن يكون القضاء متتابعًا، لقول بن قدامه رحمه الله: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التتابع في قضاء رمضان؛ لأنه أشبه بالأداء، وفيه خروج من الخلاف لكنه لا يجب".