كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن كيفية تهيئة المسلم نفسه لمواسم الطاعات.





كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟



نصيحة غالية للاستعداد لشهر رمضان



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أننا الآن في شهر شعبان ولم يتبق على رمضان إلا أقل من شهر، وأنه بعد أيام سيحل علينا شهر عظيم وضيف كريم هو شهر رضمان المبارك.وأضاف أنه مع قرب شهر رمضان مطلوب من المسلم أن يتهيأ لهذا الموسم ويُعد العدة لاغتنامه، لأن العمر قصير ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل.وبين الخثلان، أنه على المسلم أن يحرص على اغتنام مواسم الطاعات، حيث تُضاعف فيها الحسنات، وتُرفع الدرجات، وتُكفر الخطايا والسيئات.وأشار إلى أن تجارة الدنيا لها مواسم، وأرباب التجارة يعرفونها، وإذا أقبلت مواسمهم بذلوا جهودًا مضاعفة لاغتنام أكبر قدر من الأرباح، وهكذا أيضًا في التجارة مع الله تعالى هناك مواسم للطاعات وأهمها ما نحن مقبلون عليه وهو شهر رمضان.