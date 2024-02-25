نصيحة غالية لـ"الفوزان" حول كيفية الاستعداد لرمضان.. وماذا عن الفوانيس والزينة؟ (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك.





نصيحة غالية عن كيفية الاستعداد لرمضان



ووجه في مقطع منشور على موقعه بمنصة "يوتيوب"، نصيحة غالية بشان الاستعداد لرمضان وما يتعلق بالفوانيس والزينة.





الاستعداد لرمضان يكون بالاستعداد للطاعة

وأضاف أنه بعد أيام قليلة يهل علينا شهر رمضان المبارك، ويطل على المسلمين بنوره وبهجته وضيائه، مؤكدًا أن الاستعداد له إنما يكون بالتوبة والاستغفار والفرح لقدومه وشغل وقته بالطاعة والاستعانة بالله عزوجل.

حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان



الزينة والفوانيس وإصلاح البيوت في رمضان



وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيقول: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، ويذكر من خيراته وبركاته على المسلمين".وبين أن هذا أصل في أن المسلمين يفرحون بقدوم شهر رمضان، ويهنئ بعضهم بعضًا بإدراكه، وذلك لما فيه من الخيرات والبركات، والأعمال الصالحات، ليله قيام ونهاره صيام، وساعاته تلاوة للقرآن وتسبيح وتهليل.ولفت إلى أن الاستعداد لرمضان يكون بالطاعة، ومشاركة المسلمين بالبهجة والعبادات، وليس بالزينة والفوانيس وإصلاح البيوت، فهذه أمور غير مخصصة أو مرتبطة برمضان.