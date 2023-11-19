ما حكم طواف من أُصيب بإغماء ثم أفاق وأكمل ولم يتوضأ؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم طواف من أصيب بإغماء ثم أفاق وأكمل ولم يتوضأ. اضافة اعلان





حكم من أُغمي عليه أثناء الطواف



من أغمي عليه وهو يطوف طوافه صحيح



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من أغمي عليه أثناء الطواف ثم أفاق وأكمله وهو يجهل أن الإغماء ينقض الوضوء وعلم الحكم بعد مدة طويلة، طوافه صحيح.وأضاف أن اشتراط الطهارة لصحة الطواف محل خلاف بين أهل العلم، وأن القول بعدم اشتراطه قول قوي اختاره بن تيمية وجمع من المحققين، لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.وأكد أن الدليل الذي ورد، هو أن الحائض لا تطوف وهي حائض، لكن لم يرد على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع قرابة مئة ألف، ولم ينقل عنه أنه أمر كل من طاف بأن يتوضأ، وأن يكون على طهارة.