الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما حكم طواف من أُصيب بإغماء ثم أفاق وأكمل ولم يتوضأ؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم طواف من أصيب بإغماء ثم أفاق وأكمل ولم يتوضأ.اضافة اعلان

حكم من أُغمي عليه أثناء الطواف

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من أغمي عليه أثناء الطواف ثم أفاق وأكمله وهو يجهل أن الإغماء ينقض الوضوء وعلم الحكم بعد مدة طويلة، طوافه صحيح.

من أغمي عليه وهو يطوف طوافه صحيح

وأضاف أن اشتراط الطهارة لصحة الطواف محل خلاف بين أهل العلم، وأن القول بعدم اشتراطه قول قوي اختاره بن تيمية وجمع من المحققين، لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
وأكد أن الدليل الذي ورد، هو أن الحائض لا تطوف وهي حائض، لكن لم يرد على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع قرابة مئة ألف، ولم ينقل عنه أنه أمر كل من طاف بأن يتوضأ، وأن يكون على طهارة.

اقرأ أيضا

كيف تصبح صاحب عمل
5:31 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

5 نصائح مجرّبة لتُصبح صاحب عمل وتترك الوظيفة

الكافيين 2
2:05 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

كم مدة بقاء الكافيين في الجسم بعد مرور 6 ساعات على تناوله؟

الطبيب
10:04 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل الاستحمام بالماء البارد خطر قد يؤدي إلى الموت؟

ايلون ماسك
11:37 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

ماسك يخرج عن صمته: هؤلاء خطر على الحرية وسنلاحقهم قضائيا

اقرأ أيضا

رقم قياسي.. سعر خروف في حراج يصل 400 ألف ريال

خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب

خطيب المسجد الحرام: التوحيد والإخلاص في العمل من أعظم أسباب النصر (فيديو)

7 أعراض خطيرة لـ "لدغة" البعوض

شاهد.. ماذا تفعل سمكة "اللزاق" داخل فم القرش؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 8:21 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم الشرع في الزواج العرفي ويكشف عن مفاجأة

الدكتور سعد الخثلان 8:10 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم من ينشر مقاطع محرمة على مواقع التواصل

الدكتور سعد الخثلان 8:16 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد فماذا يفعل المأموم ؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان 8:38 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تفوتني الصلاة رغم حرصي عليها فماذا أفعل؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

ا
10:46 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

حاصل على دبلوم صناعي.. ضبط طبيب شهير في جراحة "المخ والأعصاب" بدولة عربية

جيب
5:40 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

"الله يعوضنا خير".. انقلاب " جيب ربع " أثناء التطعيس بالقصيم

الدكتور سعد الخثلان
8:21 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم الشرع في الزواج العرفي ويكشف عن مفاجأة

ا
11:58 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

انهيار سقف بقاعة مغادرة في مطار دولي بعاصمة عربية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شوري
8:59 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

الضمان الاجتماعي المطور
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق

إيجارات الشقق
6:36 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 شروط لرفع قضايا الإخلاء على المُستأجر بمحاكم التنفيذ

كيف تصبح صاحب عمل
5:31 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

5 نصائح مجرّبة لتُصبح صاحب عمل وتترك الوظيفة

وزارة الشؤون البلدية
4:50 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. "البلدية" تصدر ضوابط الفعاليات والأسواق الموسمية بالمملكة