لا يفوتك.. نصيحة غالية لـ"الخثلان" عن أهمية العناية بأحوال النفوس

وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ
الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية عن أهمية العناية بأحوال النفوس.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن العناية بأحوال النفوس أمر شديد الأهمية، لقول الله تعالى: "فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى".
النفس أمارة بالسوءوأضاف أن الآية الكريمة تشير إلى أن النفس بطبعها تنجرف للهوى، وأنها تحتاج من
الإنسان إلى نهي، وأن النفس إذا رأت من الإنسان حزم وعزم تنقاد له.
🔆 أهمية العناية بأحوال النفوس#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 17, 2023
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وبين الخثلان، أن النفس إذا رأت من صاحبها ضعف وتردد فإنها تغلبه، هي كالطفل إن تركته أمه يرضع فسيستمر على الرضاعة، أما إذا فطمته تألم قليلًا ثم انفطم، يقول الشاعر:
والنفس كالطفل إن تُهمله شبَّ على حُبِّ الرّضاع وإن تَفْطمه يَنْفطم
مكانة النفسوأشار إلى أن الله تعالى عظّم شأن هذه النفس فأقسم بها، بعدما أقسم بآيات
كونية عظيمة ثم قال: "ونفسٍ وما سوّاها".
وذكر أن هذه النفس لها دواع للخير ونوازع للشر، قائلًا: "فألهمها فجورها وتقواها"، لكن جعل الله للإنسان الاختيار بأن يزكيها فيفلح، أو أنه يدنسها فيخيب.