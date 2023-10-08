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صحيفة تواصل الالكترونية

هل حقوق العباد يُكفّرها شيء؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن كفارة حقوق العباد يكون بالتحلل من أصحابها.اضافة اعلان

حقوق العباد لا يكفرها شيء

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس"، أن كفارة حقوق العباد هي التحلل من أصحابها؛ لأنه لا يكفرها شيء لا الصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا الحج المبرور الذي يرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه.
وأضاف أنه أيضًا في حالة الشهيد الذي قُتل في سبيل الله، تبقى حقوق العباد لأصحابها حتى يوم القيامة، حتى وإن مات أصحابها فإنها تبقى حتى يحكم الله عز وجل بينهم.

حقوق العباد أمرها عظيم جدًا

وأكد أن حقوق العباد أمرها عظيم جدًا، لهذا عظّم النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم خطبة وأعظم مجمع في خطبة الوداع بيوم عرفة حيث قال: "أيها الناس إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت".

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