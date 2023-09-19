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"الخثلان" يوضح خطورة إنشاء "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن خطورة إنشاء وسم "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه.اضافة اعلان
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه ف منصة "إكس"، أنه بالنسبة للوسم الذي يسمى بالهاشتاق، فأولًا من ينشئ هذا الوسم، إما أن يكسب بسببه حسنات أو يكسب ذنوبًا وسيئات.

خطورة إنشاء وسم "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه

وأضاف أن هذا الوسم إن كان في خير ودعوة إلى فضيلة، فإن صاحبه يكسب بذلك الحسنات لأنه دل الناس على الخير، أما إن كان الهاشتاق في أمر محرم ومن أشد ما يكون، أن يكون في عرض مسلم أو افتراء على مسلم أو وقيعة فيه، فيتحمل الذي أنشأه مثل آثام كل من كتب فيه.
وأشار الخثلان إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آوزارهم".
وبين أنه على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا ينشئ إلا ما كن فيه خير ومنفعة، أما المشاركة في الوسم فإن كان فيه خير وفضيلة ودعوة إلى عمل صالح فالمشاركة فيها خير.

لا تجوز المشاركة في هاشتاق يدعو للمحرمات

وشدد على أنه إذا كانت المشاركة في الهاشتاق، وقيعة وأمور محرمة وتنتهك أعراض المسلمين، فلا تجوز المشاركة فيها، لأن الكتاب كالجواب ومن يكتب محاسب على كل كلمة يكتبها، كما أنه محاسب على كل كلمة ينطق بها.



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