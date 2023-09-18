الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا.اضافة اعلان

الزلازل والفيضانات أمور قدرها الله بحكمته

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن هذه الحوادث التي وقعت من زلازل وفيضانات هي أمور قدرها الله عز وجل بحكمته البالغة جل وعلى.

ضحايا الزلازل والفيضانات شهداء

وأضاف أن لله تعالى في خلقه شؤون وفي تقديره الحكمة، وأن من مات في الزلازل والفيضانات نرجو أن يكونوا عند الله من الشهداء، لأن الني صلى الله عليه وسلم عد صاحب الهدم من الشهداء.

وبين الخثلان، أن من مات في الزلزال هو كمن مات بالهدم، وكذلك أيضًا من مات غريقًا في الفيضان، فهو يعتبر شهيد، راجيًا لكل هؤلاء الضحايا لهم من الله الشهادة.

الزكاة تدفع للمستحقين من ضحايا الزلازل

وأكد أن مساعدة ضحايا الزلزال والفيضانات، هو من الأعمال الصالحة والعظيمة، أما بالنسبة للزكاة فإنها تدفع لمن كان منهم مستحقًا للزكاة، لأن أحوالهم تختلف وهنا بعض الأسر منهم ربما تكون غنية وميسورة الحال.

🔆

اقرأ أيضا

الإيجابية
10:36 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الحياة تعيشها مرة واحدة.. كيف تترك أعظم الأثر فيها؟

موظفون سعوديون
7:40 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تبادل الأدوار.. كيف يقيم الموظف المدير بموضوعية؟

جفظة القرآن
7:26 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مشهد مهيب.. تكريم 125 حافظًا لكتاب الله في هذه الدولة

سيول درنة
9:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"وما تدري نفس بأي أرض تموت".. إنقاذ امرأة ليبية في فيضانات درنة ووفاتها بحادث سير

اقرأ أيضا

حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي.. فضائيون أم نيزك؟ ((فيديو)

مليونير بالصدفة.,. مراهق يعثر على 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي

هل تعاني من الأرق؟.. تعرف على طريقة النوم العسكرية في دقيقتين!

صلينا خلف أعجمي لا يُتقن بعض حروف الفاتحة فما حكم صلاته وصلاتنا؟ "الخثلان" يُجيب

في بداية يوم جديد.. كيف تتجاوز الحاجز النفسي وتستعيد شغفك في الحياة؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سيول درنة 9:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"وما تدري نفس بأي أرض تموت".. إنقاذ امرأة ليبية في فيضانات درنة ووفاتها بحادث سير

الدكتور سعد الخثلان 9:22 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

صلينا خلف أعجمي لا يُتقن بعض حروف الفاتحة فما حكم صلاته وصلاتنا؟ "الخثلان" يُجيب

كلب ليبي 9:52 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

رقم قياسي.. كلب ينقذ 27 شخصا في كارثة درنة الليبية

مسجد الصحابة 11:13 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بقي صامدا في وجه الفيضانات.. مسجد الصحابة بدرنة يصدح بالأذان (فيديو مؤثر)

اقرأ أيضا

الرحلات البرية
6:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

الدعاء
7:40 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مؤسس موقع الملحدين العرب يعلن توبته واعتناقه الإسلام

Screenshot_2023-09-16-19-25-49-40_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:32 م السبت، 16 سبتمبر 2023

لقطة مرعبة .. شخص يوثق مشهدا لا يصدق في ولاية أمريكية

الدولار
2:42 م السبت، 16 سبتمبر 2023

رجل يطالب بتعويض مليار دولار بسبب ولادة قيصرية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6SoifJWkAAhv8Y
10:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

حساب المواطن (3)
10:02 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

أهم 10
9:09 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

قطعة-ارض-سكني
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

الدكتور سعد الخثلان
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

رياح شديدة على مكة والمدينة
7:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق