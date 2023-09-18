ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا. اضافة اعلان





الزلازل والفيضانات أمور قدرها الله بحكمته



ضحايا الزلازل والفيضانات شهداء



الزكاة تدفع للمستحقين من ضحايا الزلازل



وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن هذه الحوادث التي وقعت من زلازل وفيضانات هي أمور قدرها الله عز وجل بحكمته البالغة جل وعلى.وأضاف أن لله تعالى في خلقه شؤون وفي تقديره الحكمة، وأن من مات في الزلازل والفيضانات نرجو أن يكونوا عند الله من الشهداء، لأن الني صلى الله عليه وسلم عد صاحب الهدم من الشهداء.وبين الخثلان، أن من مات في الزلزال هو كمن مات بالهدم، وكذلك أيضًا من مات غريقًا في الفيضان، فهو يعتبر شهيد، راجيًا لكل هؤلاء الضحايا لهم من الله الشهادة.وأكد أن مساعدة ضحايا الزلزال والفيضانات، هو من الأعمال الصالحة والعظيمة، أما بالنسبة للزكاة فإنها تدفع لمن كان منهم مستحقًا للزكاة، لأن أحوالهم تختلف وهنا بعض الأسر منهم ربما تكون غنية وميسورة الحال.