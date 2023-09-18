ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

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أوضح
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في
المغرب وليبيا.
الزلازل والفيضانات
أمور قدرها الله بحكمتهوقال في مقطع فيديو
نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن هذه الحوادث التي وقعت من زلازل
وفيضانات هي أمور قدرها الله عز وجل بحكمته البالغة جل وعلى.
ضحايا الزلازل
والفيضانات شهداءوأضاف أن لله تعالى
في خلقه شؤون وفي تقديره الحكمة، وأن من مات في الزلازل والفيضانات نرجو أن يكونوا
عند الله من الشهداء، لأن الني صلى الله عليه وسلم عد صاحب الهدم من الشهداء.
وبين الخثلان، أن من مات في الزلزال هو كمن مات بالهدم، وكذلك أيضًا من مات غريقًا في الفيضان، فهو يعتبر شهيد، راجيًا لكل هؤلاء الضحايا لهم من الله الشهادة.
الزكاة تدفع
للمستحقين من ضحايا الزلازلوأكد أن مساعدة ضحايا
الزلزال والفيضانات، هو من الأعمال الصالحة والعظيمة، أما بالنسبة للزكاة فإنها
تدفع لمن كان منهم مستحقًا للزكاة، لأن أحوالهم تختلف وهنا بعض الأسر منهم ربما
تكون غنية وميسورة الحال.
🔆🔆 ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 17, 2023
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