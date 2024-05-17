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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تتعامل مع مديرك في العمل الذي يخاف منك؟

المدير الناجح1
تعبيرية
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يعاني بعض الناس من صعوبات في التعامل مع مدرائهم المباشرين في العمل، حتى إن هناك من قد يفكر في ترك عمله لهذا السبب. اضافة اعلان
وقد يتعلق الأمر لعدم فهمهم طبائع المدير المسؤول أو لشعوره بعدم الراحة تجاه مرؤوسه، مما يؤدي إلى أجواء من الشحناء وعم الراحة أثناء العمل.
ويعد هذه مصدر قلق بشكل خاص للموظفين في بداية حياتهم العملية، والذين لايملكون خبرة التعامل الكافية مع المدراء في العمل. 

طريقة التعامل مع المدير

يقول إبراهيم الطويهر، مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن هناك 3 أشخاص في الحياة لا نملك حرية اختيارهم، هم: الأب والأم والمدير.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": مديرنا هو الذي يختار الموظف ويوافق على تعيينه. عندما نواجه موقفًا ليس من اختيارنا، لابد من التعايش معه".
وتابع: "لابد أن يعرف الموظف حقوقه، ولابد أن تفهم تفكير مديرك، سواءً كنت متوافقًا معه، أو غير متوافق"، مشددًا على أن "الاختلافات هي التي تولد الأفكار الإبداعية". 

التعامل مع المدير الذي يخاف منك 

واعترف الطويهر بأن هناك من المديرين من يتعمد أن يرتقي على أكتاف الموظفين، فكيف يكون التعامل معه؟
وأجاب شارحًا: "المدير قد يشعر بالخوف من أن تكون مصدر تهديد له، وأن مهاراتك أعلى من مهاراته، وشهاداتك أعلى من شهاداته، ولك حضور ملفت للانتباه".
لذا، نصح بأنه "لابد أن تبادر بأن تعطيه شغلك، لأن هو من يقيمك، وعليك أن تعمل على كسب ثقته، وأن تظهر شعورًا مغايرًا لما يعتقده بأنك تسعى لأخذ مكانه".

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