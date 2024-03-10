ما حكم انتشار مفكرات الأعمال قبل شهر رمضان؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال حول حكم انتشار مفكرات الأعمال قبل شهر رمضان.



انتشار مفكرات الأعمال قبل رمضان؟

هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا على قناته الرسمية في "تليجرام" يقول فيه صاحبه :" ينتشر قبل رمضان مفكرات الأعمال التي تؤدى في رمضان وجداول متابعة الصلاة والصدقة من باب التحفيز فما حكم ذلك"؟وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا بأس به، فإنه من باب ترتيب الأعمال.وأضاف أنه ينبغي للمسلم ألا يكون فوضويا، منبها أن السلف كانوا يشارطون أنفسهم، و"المشارطة" في لغة العصر هي "التخطيط للوقت".وفي وقت سابق كشف الشيخ الخثلان عن توضيحات مهمة حول تكفير صيام رمضان لكبائر الذنوب والمعاصي.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يُكفر الصغائر.وأضاف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بمعنى "الصغائر" كما جاء في حديث أبي هريرة.