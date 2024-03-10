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هل الغسيل الكلوي بنوعيه يفطر الصائم؟

الغسيل الكلوي
غسيل كلوي
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن حكم الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام.اضافة اعلان

الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام:


وكان الشيخ الخثلان قد أعاد على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو أثناء لقائه في ندوة الشيخ عبد الله العقيل - رحمه الله- ، وهو يتحدث عن حكم استخدام الغسيل الكلوي بنوعيه وهل يفطر الصائم.
وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :" غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني".
وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.

حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:


كما أوضح أيضا الشضيخ الخثلان في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه احتياطًا لرمضان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فَلْيَصُمْهُ".
وأضاف أن المقصود هنا هو "يوم الشك"، وحتى غير يوم الشك فهو داخل في هذا النهي، كمن يصوم يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين من شعبان احتياطًا لرمضان، لكونهم أخطأوا في الحساب ودخول الشهر، فهذا ورد النهي عنه.


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