ما حكم وضع جدول لأعمال رمضان؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم وضع جدول لأعمال رمضان.





ما حكم وضع جدول لأعمال رمضان؟



ترتيب الوقت في رمضان



وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، أن وضع جدول لأعمال شهر رمضان هو من الأمور الحسنة، وحسن تدبير الوقت.وأضاف أن السلف الصالح كانوا يفعلون ذلك ويسمونه مشارطة النفس ومعناه هو التخطيط للوقت، إلى جانب محاسبة النفس ومعاقبتها، من فقه أحوال النفوس عند سلف الأمة.ونصح بأن يجعل الإنسان له جدولًا يلزم نفسه به من باب الترتيب وتحصيل أكبر استفادة من الوقت، كأن يقول مثلًا في رمضان هذا العام سأختم القرآن كذا ختمة، ويضع لذلك آلية محددة.وأشار إلى أن شهر رمضان هو من أعظم مواسم الطاعات ولابد من استغلاله بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة وطرق كافة أبواب الخير.