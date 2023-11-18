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هل الاستحمام بالماء البارد خطر قد يؤدي إلى الموت؟

الطبيب
الدكتور خالد الجهني
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رد الدكتور خالد الجهني، استشاري القلب والقسطرة القلبية، على تصريحات أحد أطباء الطوارئ، يحذر فيها من خطورة الاستحمام بالماء البارد على أوعية الدماغ ودوره في الإصابة بالسكتة الدماغية.

معلومة غير صحيحة

وأوضح "الجهني" خلال مداخلة له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، : " هذه معلومة غير صحيحة ومجرد بحث عن الشهرة". مضيفا أنه ليس هناك دليل علمي يثبت ما جاء في الفيديو.
وأشار إلى ان الجاكوزي البارد يؤثر إيجابا على الصحة وليس العكس. لافتا إلى أن الماء البارد يزيد المناعة ويقلل الاكتئاب ويساعد في نضارة الجلد ونزول الوزن ".

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