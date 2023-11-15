انهيار سقف بقاعة مغادرة في مطار دولي بعاصمة عربية

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سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، عقب سقوط أجزاء من غطاء سقف قاعة المغادرة في مطار نواكشوط الدولي.





سقوط سقف بقاعة مطار في موريتانيا: اضافة اعلان



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في المطار لم تفصح عن هويتها أن تهاوي أجزاء من الغطاء يرجع إلى خلل في إنشائه أصلا"، وأنه سيتم إعادة إصلاحه سريعا.وأوضحت أن شركة "أم سي اي" المشرفة على شركة النجاح التي أنجزت المطار ذكرت أنها سلمته قبل نحو عقد من الزمن دون أي ملاحظات أو اختلالات.كما أشارت الشركة إلى أن سقوط أجزاء من غطاء سقفه يرجع إلى غياب الصيانة من جهة مختصة.وذكرت وكالة "الأخبار" المستقلة في موريتانيا عن مسؤول بالشركة أنها راسلت الجهة التي تتولى تسيير المطار أكثر من مرة، ونبهتها إلى ضرورة التعاقد مع شركة مختصة في الصيانة لضمان تفادي هذا النوع من الحوادث.ونوه المسؤول الإعلامي بالشركة أن المعدات والأجهزة المستخدمة في المطار لم تخضع لصيانة من شركة مختصة منذ تسليمها، معتبرا أن سقوط أجزاء من غطاء الغلاف في ظل انعدام الصيانة أمر غير مستغرب.