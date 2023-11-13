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"دفاية البطن".. ألذ مرقوق في حائل (فيديو)

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مرقوق
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وثق مقطع فيديو قيام أحد المواطنين في حائل بالكشف عن ألذ مرقوق في المنطقة، وذلك أثناء تحضيره له، والذي يوصف بأنه "دفاية البطن".

مرقوق حائل:اضافة اعلان


وكان مواطن قد كشف عن مكونات "مرقوق حائل" وذلك أثناء تحضيره داخل قدر وسط عدد من عماله.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد قام  أحد العمال بوضع سمن في القدر، ثم أضاف البصل عليه وقلبه جيداٌ، ثم أضاف أيضاً قطع من الطماطم الصلصة.

أيضا قام بوضع قطع اللحم عليها، والبهارات، والماء المغلي واللوبيا الحمراء، وباذنجان، وفاصوليا خضراء وكوسا وفلفل أحمر وأخضر والبطاطا ثم وضع شرائح العجين.

وطلب المواطن من العامل أن يضع سمن على المرقوق وفلفل أسود وفلفل أحمر مطحون، ثم قدمه في طبق التقديم، وقاموا بتناوله، حيث علق عليه قائلا: دفاية البطن".

التمن أشهى الأطباق في حائل:


يذكر أن "التمن" من أشهى الأطباق التي يمكن أن تتناولها على الغداء أو العشاء "التمن" وهو نوع من أنواع الأرز مع اللحم والخضار خاصة القرع, بالإضافة إلى الجريشة والهريسة والمطازيز والمرقوق المكون من الخضار واللحم ورقائق عجين الدقيق البر, و "الكبيبا والمكونة من ورق العنب والأرز".

 كما يمكن تذوق عدداً من الأصناف التي تشتهر بها المنطقة صباحاً على الفطور مثل الحنيني الذي يتكون من دقيق البر وأفخر أنواع التمور مع السمن البري والثريد والرغفان والمقشوش والعصيدة والقشدة.

 ويلجأ الكثير من الناس إلى تناول هذه المأكولات الشعبية في فترة الشتاء لأن الجسم يميل أكثر نحو الأطعمة الساخنة التي تمنحه دفئاً ونشاطاً وطاقة، ويتسم معظمها بفوائده الغذائية الكبيرة وسعراته الغذائية العالية, وتقوم بإعدادها غالباً ربات البيوت وبائعات المأكولات الشعبية بنكهة البهارات الحائليه وبعض المطاعم الشعبية وتعتمد مكوناتها على ما يتوافر في البيئة المحلية من مواد متنوعة.

 وتجتذب الأكلات الشعبية زوار المنطقة, حيث تنشط حركة البيع على المأكولات الشعبية بمختلف أنواعها في أوقات الإجازات والمناسبات وتوفر العديد من النساء البائعات الكثير من أنواع المأكولات تلبية لرغبة الأهالي والزوار وتتفاوت أسعار المأكولات الشعبية حسب الكمية .

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