شرب الماء والليمون مذهل لتخفيف الوزن.. ماذا أن أضراره وتآكل الأسنان؟

أ أ



من المعروف أن مشروب الماء والليمون لها فوائد مذهلة في عملية خسارة الوزن، لذا تجد بعض الأشخاص يُضيفون شرائح الليمون إلى مياههم كنوع من التغيير لنكهة المياه.

اضافة اعلان

أضرار اليمون والماء:

فوائد إضافة الماء إلى الليمون:



موقع "ويب طب"، ذكر مساوئ وأضرار شرب الماء والليمون بكثرة، ومنها:1-حرقة المعدة: شرب كمية كبيرة من الماء والليمون قد يُؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة أو قد يزيدها في حال الإصابة بها.2- زيادة خطر الإصابة بالجفاف: في حالات نادرة قد يكون للماء والليمون تأثير مدر للبول، فالليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج المعروف بخصائصه المدرة للبول، مما يُعني أنه يزيد من إنتاج البول في الكلى ويُساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والصوديوم بسرعة أكبر.3- تآكل مينا الأسنان: استهلاك الأطعمة والمشروبات الحمضية بكثرة، مثل: استهلاك عدة أكواب من الماء بالليمون يوميًا، يُسبب تآكل في مينا الأسنان مما يُضعفها ويجعلها أكثر حساسية للأطعمة الساخنة والباردة.يؤدي إضافة الماء إلى الليمون الحصول على العديد من الفوائد، أهمها:-يساعد الماء على تخفيف الوزن عن طريق زيادة عمليات الأيض في الجسم.- يزيد شرب الماء من القدرات العقلية وتحفيز الذاكرة.- يحفّز الأداء الرياضي.