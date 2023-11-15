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شرب الماء والليمون مذهل لتخفيف الوزن.. ماذا أن أضراره وتآكل الأسنان؟

الماء بالليمون
ليمون
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من المعروف أن مشروب الماء والليمون لها فوائد مذهلة في عملية خسارة الوزن، لذا تجد بعض الأشخاص يُضيفون شرائح الليمون إلى مياههم كنوع من التغيير لنكهة المياه.

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أضرار اليمون والماء:



موقع "ويب طب"، ذكر مساوئ وأضرار شرب الماء والليمون بكثرة، ومنها:

1-حرقة المعدة: شرب كمية كبيرة من الماء والليمون قد يُؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة أو قد يزيدها في حال الإصابة بها.

2-  زيادة خطر الإصابة بالجفاف: في حالات نادرة قد يكون للماء والليمون تأثير مدر للبول، فالليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج المعروف بخصائصه المدرة للبول، مما يُعني أنه يزيد من إنتاج البول في الكلى ويُساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والصوديوم بسرعة أكبر.


3- تآكل مينا الأسنان: استهلاك الأطعمة والمشروبات الحمضية بكثرة، مثل: استهلاك عدة أكواب من الماء بالليمون يوميًا، يُسبب تآكل في مينا الأسنان مما يُضعفها ويجعلها أكثر حساسية للأطعمة الساخنة والباردة.

فوائد إضافة الماء إلى الليمون:


يؤدي إضافة الماء إلى الليمون الحصول على العديد من الفوائد، أهمها:

-يساعد الماء على تخفيف الوزن عن طريق زيادة عمليات الأيض في الجسم.

- يزيد شرب الماء من القدرات العقلية وتحفيز الذاكرة.

- يحفّز الأداء الرياضي.

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