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هذه المرة ليست الأطعمة.. ماذا تعرف عن الفواكه الغنية بالبروتين؟

فاكهة
فاكهة
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عندما يذكر البروتين وأهميته، يذهب التفكير دائما إلى اللحوم بأنواعها وأهميتها في بناء الجسم وتكوين العضلات.
لكن هناك بعض الفواكه الغنية بالبروتين لأنها حلوة وتحتوي على كمية جيدة من السكريات، وعلى الرغم من احتوائها على كمية من البروتين إلا أنها بالتأكيد ليست مصدرًا كاملًا للبروتين .

والفواكه الغنية بالبروتين ربما تكون طريقة مشجعة للحصول على جرعة إضافية من البروتين في نظامك الغذائي،وجعل الوجبة الخفيفة أكثر اكتمالً مع البروتينات الأخرى.

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فواكه غنية بالبروتين:



وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من الفواكه الطازجة التي تحتوي على كمية جيدة من البروتين من أهمها:

1-الموز: تحتوي حبة واحدة متوسطة من الموز على 1.3 جرام من البروتين، إضافة إلى كونه غني بالبوتاسيوم.

2- الجوافة: من أفضل الفواكه الغنية بالبروتين في القائمة، حيث يحتوي كل كوب منها على 4.2 غرام من البروتين، إضافة إلى ذلك تحتوي على أربعة أضعاف احتياجك اليومي من فيتامين ج ومليئة بمضادات الأكسدة وغنية بالألياف.
3- المشمش: يحتوي الكوب الواحد من المشمش الطازج المقطع إلى أنصاف على 2.3 غرام من البروتين يمكنك تناوله بمفرده كوجبة خفيفة أو أضفه إلى السلطات.

4-  الأفوكادو: يحتوي كل كوب على 4 غرام من البروتين، ويمكنك وضع القليل من الأفوكادو على شريحة الخبز المحمص لفطور صحي وسريع أو تقديمه في العديد من أنواع السلطات.

5- التوت: ليست كل أنواع التوت مصادر غنية بالبروتين إلا أن كوبًا من التوت الأسود يحتوي على 2 غرام من البروتين.
6-  الحمضيات: رغم أنها غنية بفيتامين ج، فإنها أيضًا من الفواكه الغنية بالبروتين حيث تحتوي حبة متوسطة من الجريب فروت على 1.6 من البروتين، كما تحتوي حبة متوسطة من البرتقال على 1.2 غرام من البروتين.

7- الكيوي: يحتوي كل كوب من الكيوي الطازج على 2.1 غرام من البروتين وضعف كمية فيتامين ج التي تتناولها يوميًا، يتم تقشير الحبة وتقطيعها ثم الاستمتاع بتناولها.

8- الكرز: يحتوي كوبًا من الكرز منزوع النوى على 1.6 غرام من البروتين وعندما لا تكون متوفرة في موسمها لا بأس في شرائها مجمدة ودمجها مع الفواكه الأخرى في العصير.

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