الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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موقف إنساني لطبيب.. لن تتوقع ما فعله مع مريض أثناء عملية جراحية بالقلب في عدن

طبيب
طبيب
أ أ
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كشف أحد الأطباء عن موقف إنساني قام به أحد الأطباء المشاركين في إجراء عمليات قلب مفتوح في مدينة عدن.

موقف إنساني لطبيب:

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وأوضح أنه  أثناء مخيم الجراحة الطبي السعودي أجريت عملية قلب مفتوح لمريض في عدن ، وبعد العملية حدث نزيف وتم فتح الصدر واستهلكت كمية الدم المخصصة.
وأضاف أنه وبدون تردد تقدم استشاري تخدير القلب دكتور عبدالعزيز خوجة للتبرع وإنقاذ المريض ، معلقا بالقول :"موقف إنساني رائع لأحد أبرز الأطباء في مجاله وأحد مؤسسي جمعية البلسم".

عمليات قلب مفتوح باليمن:


وقبل يومين واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال و البالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 23 متطوعا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
 وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 68 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، و15 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
 ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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