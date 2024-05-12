قصة كفاح لمواطن.. يحضر الماجستير ويربي الماشية في جدة

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قصص الكفاح والنجاح لا تنتهي بالمملكة، والتي كان من بينها قصة مواطن في جدة، والذي يقوم بتربية الماشية مع تحضيره لشهادة الماجستير.



مواطن بجدة يربي الماشية ويحضر الماجستير:



وكانت قناة الإخبارية، قد عرضت تقريرا عن مربي ماشية من جدة يدعى "عبد القادر بن سعد آل معيلي"، يحمل درجة البكالوريوس ويحضر الآن للحصول على شهادة الماجستير.وأوضح آل معيلي في حديثه قائلا: "جدي كان يأخدني كل صباح إلى السوق المركزي، فاكتسبت خبرة وصار عندي شغف، وهو من شجعني وأعطاني رأسين حتى صار عندي 50 رأس ولي أكثر من 30 سنة أربي".وتابع قائلا: "أكملت دراستي حتى الجامعة وواجهتني صعوبات كنت أروح الجامعة "بصهريج المياه"، وخجلا من زملائي أقف خارج أسوار الجامعة حتى لا يراني أحد".أيضا أشار في حديثه: "الحمد لله خلصت الدراسة من كلية الآداب قسم العلاقات العامة والإعلان وإن شاء الله أبدأ في تحضير الماجستير".كما حصلت على دورات حاسب آلي، والآن معي جوال آخر موديل وتعلمت لأن التجارة الإلكترونية باب رزق".وواصل آل معيلي في حديثه: "إذا أردت شراء الذبيحة، يجب أن تنزل السوق أكثر من مرة وأن تأخذ معك شخص لديه خبرة".وأوضح أيضا: "في يوم من الأيام قال أهل الطقس إنها ستكون سنة جفاف ونصحوا ببيع المزارع والغنم، لكني تابعت الطقس وقلت إنه بيسيل الوادي ووقتها أحد الشيوخ أهداني سيارة آخر موديل".