الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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تصل إلى الأرض في هذه الساعة.. وكالة أمريكية تتوقع حدوث فترات من العواصف الشمسية اليوم

retetgr
عاصفة شمسية
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كشفت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن مناطق معينة حول العالم متوقع أن تراقب مشاهدات إضافية للشفق القطبي، بشرط أن تسمح بذلك الأحوال الجوية، خلال الفترة من هذا المساء وحتى الغد.اضافة اعلان

حدوث فترات من العواصف الشمسية اليوم

 وأوضحت على حسابها في منصة إكس، تم إصدار ساعة العاصفة الجيومغناطيسية ليوم الأحد 12 مايو، حيث يُتوقع حدوث فترات من العواصف الجيومغناطيسية بمستويات. G4-G5


وبينت أنه من المتوقع أن تتجمع سلسلة أخرى من الانبعاث الإكليلي المرتبط بنشاط التوهج من المنطقة 3664 خلال الأيام القليلة الماضية، وتصل إلى الأرض بحلول منتصف النهار بالتوقيت العالمي المنسق في 12 مايو، وأنه من المرجح أن تتزامن فترات العواصف المغناطيسية الأرضية بمستويات G4-G5 (الشديدة للغاية) مع وصول هذا الانبعاث الإكليلي.
يأتي هذا في وقت أدى فيه انفجار كبير في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض، حيث من الممكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.


كيف ستؤثر العاصفة على الناس على الأرض؟

ووفقًا لمرصد لويل الفلكي، فإنه من المرجح أن تتأثر الاتصالات التي تعتمد على موجات الراديو عالية التردد. وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتوقف عمل الهواتف المحمولة أو راديو السيارة، الذي يعتمد على موجات الراديو منخفضة التردد.

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