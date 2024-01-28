على معدة خالية.. تناول هذا النوع من القهوة يقيك من أمراض خطيرة

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يتسبب شرب القهوة على معدة خالية، في مشاكل صحية، لبعض الأشخاص ، حيث يجب عليهم توخي الحذر.





خطر شرب القهوة على معدة خالية: اضافة اعلان



تناول القهوة الأغمق والباردة:



وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أستاذة علم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا، كيم باريت، فإن تناول القهوة على معدة فارغة سيفاقم الأعراض للأشخاص الذين يمتلكون معدة حساسة.وأوضحت أن ذلك سيفاقم أيضا من لديهم استعداد لحالات مرضية مرتبطة بالجهاز الهضمي مثل من يعانون من تلف في بطانة المعدة، أو الارتجاع المعدي المريئي.وشددت أنه يجب الحذر من الكافيين بشكل عام، حيث عادة ما يكون الكورتيزول - هرمون يسبب التوتر ومسؤول عن استجابة الشخص للقتال أو الهروب- في أعلى مستوياته في الصباح، وربما تتسبب جرعة الكافيين الزائدة من تأثير هذا الهرمون.كما أن الكورتيزول يمكنه رفع مستويات السكر في الدم، وربما على المصابين بمرض السكري الراغبين في تناول قهوتهم، أن يدمجوا البروتين مع الكربوهيدرات في وجبتهم الصباحية، لموازنة مستويات السكر.كما أشارت الصحيفة إلى أن القهوة يمكن أن تكون محفزة لحموضة المعدة، لكن من غير المرجح أن يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لأغلب الناس.ولتجنب أي أعراض محتملة لتناول القهوة على معدة خالية، يمكن تناول القهوة الأغمق، حيث تميل إلى تحفيز إفراز حمض المعدة.كما أن القهوة الباردة تكون تركيزات المركبات الحمضية فيها أقل من المشروب الساخن.أيضا إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، يساعد في تخفيف الحمض الموجود في المعدة.يذكر أن الدراسة أجريت على 8 آلاف شخص سليم، أنه لا صلة كبيرة بين استهلاك القهوة و4 اضطرابات رئيسية في الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك القرحة ومشاكل المريء.