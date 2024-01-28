الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

على معدة خالية.. تناول هذا النوع من القهوة يقيك من أمراض خطيرة

قهوة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يتسبب شرب القهوة على معدة خالية،  في مشاكل صحية، لبعض الأشخاص ، حيث يجب عليهم توخي الحذر.

خطر شرب القهوة على معدة خالية:اضافة اعلان


وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أستاذة علم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا، كيم باريت، فإن تناول القهوة على معدة فارغة سيفاقم الأعراض للأشخاص الذين يمتلكون معدة حساسة.

وأوضحت أن ذلك سيفاقم  أيضا من لديهم استعداد لحالات مرضية مرتبطة بالجهاز الهضمي مثل من يعانون من تلف في بطانة المعدة، أو الارتجاع المعدي المريئي.

وشددت أنه يجب الحذر من الكافيين بشكل عام، حيث عادة ما يكون الكورتيزول - هرمون يسبب التوتر ومسؤول عن استجابة الشخص للقتال أو الهروب-  في أعلى مستوياته في الصباح، وربما تتسبب جرعة الكافيين الزائدة من تأثير هذا الهرمون.

كما أن الكورتيزول يمكنه رفع مستويات السكر في الدم، وربما على المصابين بمرض السكري الراغبين في تناول قهوتهم، أن يدمجوا البروتين مع الكربوهيدرات في وجبتهم الصباحية، لموازنة مستويات السكر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن القهوة يمكن أن تكون محفزة لحموضة المعدة، لكن من غير المرجح أن يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لأغلب الناس.

تناول القهوة الأغمق والباردة:


ولتجنب أي أعراض محتملة لتناول القهوة على معدة خالية، يمكن تناول القهوة الأغمق، حيث تميل إلى تحفيز إفراز حمض المعدة.

كما أن القهوة الباردة تكون تركيزات المركبات الحمضية فيها أقل من المشروب الساخن.

أيضا إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، يساعد في تخفيف الحمض الموجود في المعدة.

يذكر أن الدراسة أجريت على 8 آلاف شخص سليم، أنه لا صلة كبيرة بين استهلاك القهوة و4 اضطرابات رئيسية في الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك القرحة ومشاكل المريء.

اقرأ أيضا

مستشار قانوني: الزوج غير مُلزم بشراء الأطعمة الجاهزة من المطاعم (فيديو)

"الفوزان" يوضح حكم التمائم التي تُعلق بقصد دفع الشر من العين والحسد

متجهة إلى المملكة.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا في أنطاليا لهذا السبب

دراسة توضح تأثير الكتابة بخط اليد على الدماغ

قراءة سورة البقرة يوميا لسنوات.. هل ذلك من البدعة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ سعد الخثلان 7:49 م الإثنين، 22 يناير 2024

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

عملية الدمام 7:21 م الأحد، 21 يناير 2024

فتاة مغربية ذهبت للمستشفى بسبب الزائدة الدودية فاكتشفت قلبها في الجهة اليمنى

الفوازان 6:40 م الأحد، 21 يناير 2024

هل يصلي المسافر الرواتب في الحرم اغتناما للأجر .. وماذا عن "راتبة الفجر"؟

ا 10:26 م الخميس، 18 يناير 2024

حيّر الجميع.. حيوان بشكل غريب"بين الماعز والخراف وله أنف طويلة"

اقرأ أيضا

لعبة أطفال
9:27 ص السبت، 27 يناير 2024

مشهد مروع لسقوط نطاطية أطفال بطريق عام في دولة خليجية

حقائب سفر
7:27 م الجمعة، 26 يناير 2024

أسرار وخفايا تفتيش العاملات قبل السفر.. هذه أغرب المواقف

الفوزان
6:49 م الجمعة، 26 يناير 2024

ما حكم صبغ الشعر بالألوان وعلاقته بالوضوء ؟ "الفوزان" يُجيب

بندر بليلة
2:15 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين واحفظ الأقصى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طائرة مسير
8:06 م الأحد، 28 يناير 2024

أول رد من الحكومة الأردنية على مقتل 3 عسكريين أمريكيين بطائرة مسيرة

مساند
8:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. هل يمكن نقل كفالة العامل حال انتهاء الإقامة؟ مساند يوضح

حرس الحدود
7:46 م الأحد، 28 يناير 2024

إحباط محاولة تهريب (330000) قرص مخدر بـ"الربوعة"

ارامكو السعودية
7:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. وظائف أرامكو 2024.. التخصصات وشروط التقديم

حساب المواطن
6:04 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

مبادرة فرجت
5:51 م الأحد، 28 يناير 2024

توضيح من أبشر بشأن المشمولين بمبادرة فُرجت