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الخضار أم الفاكهة.. أيهما أفضل لصحتك؟

خضار وفواكه
أرشيفية
أ أ
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كشف ستيف راينر، أستاذ البستنة بكلية الزراعة وعلوم الحياة في جامعة كورنيل، عن الفرق بين الخضار والفاكهة والأفضل فيهما للصحة.

الخضار والفاكهة:اضافة اعلان

وقال "راينر" في تصريحات نقلتها شبكي "سي إن إن"، إنه بالنسبة للمنتجات التي تنمو من الزهور، مثل الفلفل والطماطم، فإن المحاصيل التي تحظى بنقاش ساخن ,تصنف نباتيًا على أنها فاكهة.
وهذا الأمر ينسحب أيضًا على الخيار والقرع والباذنجان والأفوكادو أيضًا المصنّفة فاكهة بسبب تركيبها التشريحي، وفق مجلس معلومات الغذاء الأوروبي.

ما هي الخضار؟

وأوضح راينر أنّ مصطلح الخضار ليس له تعريف محدد عندما يتعلق الأمر بعلم النبات. ومع ذلك، في البستنة، علم زراعة محاصيل الحدائق، يتم تعريف الخضار على أنها أي نبات عشبي، نبات سمين يكمل دورة حياته في موسم النمو، حيث يتم تناول جزء منه إما مطبوخًا أو نيئًا.
أما تحديد التعريف القانوني للخضار مقابل الفاكهة، في الولايات المتحدة أقلّه، فتمّ خلال قضية المحكمة العليا الأمريكية في القرن التاسع عشر، التي خلصت إلى أن الطماطم هي من الخضار.
في حين أنّ الخضار في الحقيقة مجرد جذور وسيقان وأوراق النبات، إلا أن الخبراء لا ينصحون بتناول أي جذور وسيقان وأوراق.
وقال راينر إن الساق اللحمية هي الجزء الصالح للأكل من هذا النبات، لكن الأوراق سامة. ونصح بالمحافظة على سلامتك من خلال تناول النباتات التي تجدها في محال البقالة عادة.

الخضروات صحية أكثر:

وأضاف: "نحن نعلم أن (الخضار) صحية. نحن نعرف محتوى الفيتامينات، ونعرف محتوى المعادن فيها. نحن نعرف مقدار الألياف الموجودة فيها".
وتابع: "نحن نعلم أيضًا أن الخضار التي تزرعها أو تشتريها من سوق المزارعين أو متجر البقالة آمنة للأكل".

الخضار مفيدة

من خلال فهم الأجزاء المختلفة من الخضار والمواد المغذية الغنية بها، يمكن للناس أن يأكلوا بشكل جيد، وفقا لشيري ستاستني، اختصاصية تغذية مسجلة، والأستاذة بقسم علوم الصحة والتغذية والتمارين الرياضية في جامعة ولاية داكوتا الشمالية.

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