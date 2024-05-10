عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال فهل يجب عليه الزكاة؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم
وجوب الزكاة على من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال.
هل
بيع البيت لسداد الدين عليه زكاة؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل
استرداد المال أو الدين، ليس فيه زكاة.
من باع
بيته لسداد الدين ليس عليه زكاةوبين
أن من باع أحد ممتلكاته "بيت" مثلًا فهو في هذه الحالة يبيعه ليس من أجل
التجارة، وإنما لسداد الدين، وهذا ليس عليه زكاة.
من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال فهل يجب عليه الزكاة؟— شبكة المجد (@AlmajdChannels) May 10, 2024
الشيخ.أ.د: سعد الخثلان | @saad_alkhathlan
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