كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس إدارة مجلس الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن كيفية احتساب زكاة حلي امرأة ترتدي بعض المشغولات الذهبية وتترك الباقي. اضافة اعلان





احتساب زكاة حلي المرأة:



احتساب زكاة التمور:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" إذا ارتدت المرأة عدّة قطع من المشغولات الذهبية وتركت البقية.. كيف تكون حسبة الزكاة؟".وأجاب بالقول :" أن الأصل هو الغرض من هذا الحلي، فإن كان الغرض الحي فلا زكاة فيه.. أما إذا كان الغرض منه التربص بارتفاع الأسعار فيجب فيه الزكاة لأن هذا بمثابة كنز يجب الزكاة فيه".وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال بشأن طريقة احتساب زكاة التمور.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن زكاة التمر تكون بعد التحقق من كونه بلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوسق بعد ثلاثمائة صاع، وبالتقديرات المعاصرة ما يعادل 612 كيلو جرامًا.وأكد أن التمر إذا بلغ نصابًا فقد تجب فيه الزكاة، وأن المقدار الواجب هو نصف العشر يعني خمسة بالمئة، لأن عامة الناس حاليًا يكون سقيهم بمؤونة وكلفة.وبين أن هذا غير السقي بدون مؤونة ولا كلفة أي ما يُسقى بماء الأمطار والأنهار فهذا يكون فيه العشر، أما ما يسقيه بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر.