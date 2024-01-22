الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس إدارة مجلس الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن كيفية احتساب زكاة حلي امرأة ترتدي بعض المشغولات الذهبية وتترك الباقي.اضافة اعلان

احتساب زكاة حلي المرأة:


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" إذا ارتدت المرأة عدّة قطع من المشغولات الذهبية وتركت البقية.. كيف تكون حسبة الزكاة؟".

وأجاب بالقول :" أن الأصل هو الغرض من هذا الحلي، فإن كان الغرض الحي فلا زكاة فيه.. أما إذا كان  الغرض منه التربص بارتفاع الأسعار فيجب فيه الزكاة لأن هذا بمثابة كنز يجب الزكاة فيه".

احتساب زكاة التمور:

وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال بشأن طريقة احتساب زكاة التمور.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن زكاة التمر تكون بعد التحقق من كونه بلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوسق بعد ثلاثمائة صاع، وبالتقديرات المعاصرة ما يعادل 612 كيلو جرامًا.


وأكد أن التمر إذا بلغ نصابًا فقد تجب فيه الزكاة، وأن المقدار الواجب هو نصف العشر يعني خمسة بالمئة، لأن عامة الناس حاليًا يكون سقيهم بمؤونة وكلفة.
وبين أن هذا غير السقي بدون مؤونة ولا كلفة أي ما يُسقى بماء الأمطار والأنهار فهذا يكون فيه العشر، أما ما يسقيه بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر.

اقرأ أيضا

هل يصلي المسافر الرواتب في الحرم اغتناما للأجر .. وماذا عن "راتبة الفجر"؟

جديد.. استخلاص عطور من تمور هذه المنطقة

6 أخطاء تضر بمسيرتك المهنية

لا يفوتك هذا الفيديو لـ"الخثلان" عن أعظم سبب لصلاح الذرية

5 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في الشتاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ سعد الخثلان 7:40 م الخميس، 18 يناير 2024

ما حكم خضاب الشعر بالألوان لأجل الزينة؟

ا 8:18 م الأربعاء، 17 يناير 2024

سياح كويتيون مع أسد وجها لوجه .. ماذا حدث؟

صالح الفوزان 6:23 م الأربعاء، 17 يناير 2024

دخل للصلاة فلم يجد مكانا في الصفوف.. هل يصلي منفردًا خلف الصف؟

ا 8:48 م الأحد، 14 يناير 2024

"فليكرم ضيفه".. مواطنون يفتحون أبوابهم 24 ساعة بالقصيم لإكرام الضيوف

اقرأ أيضا

ذئب
9:25 ص السبت، 20 يناير 2024

شباب في وجبة عشاء بالبر وظهور مفاجيء للذئاب .. ماذا حدث؟

سوق العمل السعودي
2:01 ص السبت، 20 يناير 2024

أبرز التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بالمملكة

قنبلة
1:27 ص السبت، 20 يناير 2024

قنبلة خلف حوض الاستحمام.. ما القصة؟

المصعد الفضائي
12:52 ص السبت، 20 يناير 2024

حقيقة وليس خيالاً.. نقل البشر إلى الفضاء باستخدام مصعد!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ما-اسباب-توقف-صرف-دعم-ساند
8:08 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"

الشيخ سعد الخثلان
7:49 م الإثنين، 22 يناير 2024

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

ا
7:30 م الإثنين، 22 يناير 2024

سفير المملكة في لبنان يستقبل السفير الإيراني

حساب المواطن
7:05 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: لا يلزم إرفاق عقد الإيجار في هذه الحالة

صندوق التنمية العقارية
6:00 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها

المسعف
5:59 م الإثنين، 22 يناير 2024

استجاب لمكالمة طفلة وأنقذ أمها.. عمل بطولي للمسعف عبد الله المطيري (تفاصيل)