"مدينة عائمة".. إبحار سفينة بحجم 5 أضعاف تيتانيك (تفاصيل مذهلة)

أ أ





وصفت بأنها الأكبر عالميا، وبلغ حجمها 5 أضعاف سفينة تيتانيك الشهيرة، حيث أبحرت سفينة "أيكن أوف ذي سيز"، من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.



وبدأت السفينة أمس أول السبت رحلتها الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي، رغم اتهامات موجهة لها بإلحاق أضرار بيئية كبيرة.





تتفوق على تيتانيك في الحمولة والمواصفات:



5 أضعاف تينانيك:



اضافة اعلان

وتحمل السفينة أكثر من 7 آلاف شخص، حيث يبلغ طول السفينة 365 متراً ومؤلفة من 20 طبقة.و تضم السفينة العملاقة 2805 مقصورات و40 مطعماً، وفي إمكانها استيعاب 5610 ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً.أيضا تقسم إلى ثماني مناطق مختلفة، وتضم سبعة أحواض سباحة وتسعة أحواض جاكوزي وشلالاً يبلغ ارتفاعه 17 متراً.وبلغ إجمالي حمولتها 250 ألفا و800 طن، أي ما يوازي خمسة أضعاف حجم "تيتانيك"، حيث خرجت هذه السفينة من حوض بناء السفن في مدينة توركو في فنلندا.وبسبب ضخامتها، فقد تمكنت "أيكن أوف ذي سيز" من سحب لقب أكبر سفينة سياحية في العالم من زميلتها "واندر أوف ذي سيز" التابعة أيضاً لشركة "رويال كاريبيان".