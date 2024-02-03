ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط" وعلاقتها بالكائنات الفضائية؟

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كشف صيادون قبالة جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا الأمريكية أنهم رصدوا سحبًا نادرة مثقوبة، تُعرف أيضًا باسم "ثقوب السقوط"، والتي تبدو كأنها غزو كائنات فضائية للمنطقة. اضافة اعلان





ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط"؟



كيف تتشكل سحب الثقوب السوداء؟



I’ve never seen clouds like this before. Does anyone know how these forms? We saw these in the Gulf of Mexico off Key West. pic.twitter.com/iFVQwzYVEq January 31, 2024

ونقلت "سبوتنيك"، عن صفحة "بلاك تايب إتش" أن أحد الصيادين أمد أنه لم ير مثل هذه الغيوم من قبل، وأنها ظهرت في خليج المكسيك قبالة الجزيرة,واضاف أنها سحب نادرة تعرف باسم "ثقوب السقوط"، تتكون عندما يتبخر الماء الشديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.وحسب الوكالة، فإنه حتى يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.