السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط" وعلاقتها بالكائنات الفضائية؟

43653
سحب الثقوب السوداء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف صيادون قبالة جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا الأمريكية أنهم رصدوا سحبًا نادرة مثقوبة، تُعرف أيضًا باسم "ثقوب السقوط"، والتي تبدو كأنها غزو كائنات فضائية للمنطقة.اضافة اعلان

ماذا تعرف عن سحب "ثقوب السقوط"؟

ونقلت "سبوتنيك"، عن صفحة "بلاك تايب إتش" أن أحد الصيادين أمد أنه لم ير مثل هذه الغيوم من قبل، وأنها ظهرت في خليج المكسيك قبالة الجزيرة,

واضاف أنها سحب نادرة تعرف باسم "ثقوب السقوط"، تتكون عندما يتبخر الماء الشديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.

كيف تتشكل سحب الثقوب السوداء؟

وحسب الوكالة، فإنه حتى يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.

اقرأ أيضا

محامي يكشف عن أغرب حالة لإثبات وفاة رجل لتوزيع تركته!

خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

يذكر الله بقلبه سرا دون التلفظ باللسان.. هل أذكاره صحيحة؟

في هذا البلد.. تطلق ثعبانًا سامًا على زوجها وتهرب!

كارثة.. أب يلقي بابنيه من الطابق الـ 15 بالصين لهذا السبب الغريب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 10:27 م الإثنين، 29 يناير 2024

"مدينة عائمة".. إبحار سفينة بحجم 5 أضعاف تيتانيك (تفاصيل مذهلة)

وسائل التوصال 2:11 ص الجمعة، 26 يناير 2024

ولاية أمريكية تقرر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

متحور كورونا المعروف باسم جيه أن.1 3:46 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

كل ما نعرفه عن متحورة "كوفيد جيه أن.1" المعروفة بـ"جونو"

برج بروكلين يتمايل من شدة الرياح00 7:41 م الأحد، 14 يناير 2024

برج يتمايل من شدة الرياح في أمريكا.. ما القصة؟ (فيديو)

اقرأ أيضا

نائب أمير مكة
3:50 م الخميس، 01 فبراير 2024

نائب أمير مكة يدشن حملة "الدين يسر"

الدكتور سعد الخثلان
9:38 ص الخميس، 01 فبراير 2024

هل تُقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟ "الخثلان" يُجيب

صلاة الاستسقاء 3 1
8:59 ص الخميس، 01 فبراير 2024

مدارس المملكة تقيم صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة الرسول ﷺ (صور)

الشيخ السديس
8:37 ص الخميس، 01 فبراير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس في صلاة الاستسقاء (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
1:56 ص السبت، 03 فبراير 2024

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

زيوت نباتية
11:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال