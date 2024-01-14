برج يتمايل من شدة الرياح في أمريكا.. ما القصة؟ (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر برج بروكلين الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتمايل بفعل شدة الرياح.





تمايل برج بروكلين في أمريكا اضافة اعلان



عواصف قطبية



رفع حالة الطوارئ



برج يتمايل من شدة #الرياح! 🌃

ما القصة؟🤔 pic.twitter.com/SkXKEOePcN — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 14, 2024

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، حيث كذب البعض المقطع، بينما صدقه آخرون، فيما أوضح خبراء، أن المقطع، المتداول، تم تصميمه بتقنية تايم لابس.وخلال المقطع، ظهر البرج الشهير في أمريكا يتمايل من شدة الرياح، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من التقلبات الجوية.هذا وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، موجة من العواصف القطبية الشمالية بتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المنخفضة في قلب البلاد، ونشرت البرد والثلوج من الساحل إلى الساحل، وألقت برودة على كل شيء من تصفيات كرة القدم للحملات الرئاسية.ونشرت "أسوشيتد برس" في تقريرها، أنَّ السُلطات فتحت تحقيقًا بشأن حالة وفاة في بورتلاند بولاية أوريجون، بسبب انخفاض حرارة الجسم مع سقوط أمطار متجمدة وثلوج كثيفة في مدينة أكثر اعتيادية على أمطار الشتاء المعتدلة.هذا ولجأ مئات الأشخاص إلى مراكز التدفئة أثناء الليل، كما جرى الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالطقس في وقت سابق من الأسبوع في كاليفورنيا وأيداهو وإلينوي وويسكونسن.وأوضح حاكم نبراسكا جيم بيلين، قال إنه رفع حالة الطوارئ؛ بسبب الظروف الخطيرة للغاية بولايته، إذ إنه سقط ما يصل إلى قدمين (0.6 متر) من الثلوج في بعض المناطق خلال الأسبوع الماضي، وكانت قشعريرة الرياح أقل بكثير من الصفر.فيما، أغلقت السلطات 1700 ميل من الطرق السريعة في نبراسكا، بسبب الثلوج الكثيفة.وقال العقيد جون إيه بولدوك، رئيس دورية ولاية نبراسكا، إنَّ شرطة الولاية ساعدت أكثر من 400 من سائقي السيارات الذين تعطلت سياراتهم؛ بسبب الطقس البارد.