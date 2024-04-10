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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ سيارتين قبل أن يبتلعهما البحر بدولة خليجية

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السيارتان
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وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لسيارتين أوشكتا على الغرق في مياه البحر بالكويت، حيث تمكن عدد من الأشخاص من إنقاذهما في اللحظات الأخيرة.

إنقاذ مركبتين من الغرق في الكويت:اضافة اعلان

ونشرت صحيفة المجلس الكويتية مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول:"إنقاذ مركبتين كاد أن يبتلعهما بحر كاظمة في شمال الكويت".
ويظهر مقطع الفيديو أمواج شديدة ومضطربة حيث جرفتا المركبتين إلى الداخل لمسافة طويلة أوشكتا فيه على الغرق، لكن تمكن عدد من الشباب من جرهما إلى الشاطيء.

طار في الهواء:

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام كويتية مقطع فيديو لحادث مروع انتهى بمأساة لشاب حاول الاستعراض بسيارته الفارهة على شاطئ أبو الحصاني بالكويت.
وأظهر الفيديو الشاب يحاول التفحيط على الشاطئ وهو يلمس المياه بأحد جانبي المركبة لكنه فقد السيطرة عليها وانقلب عدة مرات وطار في الهواء.
وسقط الشاب بعدما قذفته السيارة خارجها في مياه البحر، ثم نهض سالما وخرج لأصدقائه.

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