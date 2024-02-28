مواطن يحذر من "كفر النعم".. كميات ضخمة من الخضروات والفواكه ملقاة داخل حاوية قمامة

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وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر كميات ضخمة من الفواكه والخضروات تم إلقاؤها داخل حاوية قمامة في أحد الشوارع العامة.



إلقاء كميات ضخمة من الفواكه بحاوية قمامة:



واستعرض المواطن من خلال مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة قام عمال بإلقائها داخل حاوية نفايات.وعلق على هذا الفعل قائلا: " الله لا يغير علينا الحال، شوف كمية الفواكه اللي رمينها في الزبالة، والكوسة، حرام كل هذه الكمية تترمي في الزبالة، الله لا يحرمنا من النعمة".وسادت حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: " لاحول ولا قوة الا بالله الحمد لله على النعمة يجب أن يحاسب المتسبب".وأوضح آخر في تعليقه: "الله يعز النعمة بس واضح أنها بضاعة معيوبة أكيد بيرميها أي شخص".أيضا علق أحد النشطاء بقوله : "المفروض تصدر غرامات مشدده على هذه التصرفات، وتستلمها جمعيات مخصصه لها غير قابل للأكل وتحول إلى أعلاف ويكبس أو يعالج بطريقة يستفيد منها الحيوانات".