كيف يؤخذ أجر إعلان المشاهير .. من تبرعات الناس أم من حساب الوقف أو الجمعية؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن سؤال، بشأن أجرة من يقوم بالإعلان لجمعية هل يؤخذ من تبرعات الناس أم حساب الجمعية أو الوقف.





أجر المشاهير من حساب الجمعية:



حكم أجر المشاهير مقابل الإعلان عن عمل خيري:



جمعيات الموظفين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" شيخنا حفظكم الله.. هل يجوز أن يعطى من يعلن لهم من تبرعات وزكوات الناس من دون علمهم أم يعطى من مداخيل الجمعية أو الجهة من غير التبرعات؟".وأوضح الشيخ الخثلان : "لا يجوز وإنما يعطى من حساب الوقف أو الجمعية وليس من التبرع بقدر أجرة المثل فقط".وفي وقت سابق أجاب الخثلان على سؤال بشأن إعطاء المشاهير مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري.وكان الشيخ الخثلان قد جدد على حسابه في منصة "إكس"، حكم من يعطي مبالغ كبيرة للمشاهير لأجل الإعلان عن عمل أو مشروع خيري.ووجه الخثلان في نصيحته قائلا :" القائمون على الأوقاف والمؤسسات الخيرية مثل ولي اليتيم لا يجوز أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن".وأوضح أن من ذلك: "أنه لا يجوز إعطاء الوسطاء كـ "المشاهير"، نظير وساطتهم إلا بقدر أجرة المثل عرفا.وأشار إلى أن ما يقال من أن بعضهم يعطى مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري لا يجوز إلا بقدر أجرة المثل.كما أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال حول جمعيات الموظفين، وهل هي داخلة في القرض الذي يجر منفعة أم لا.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :" هل ما يسمى بجمعيات الموظفين داخلة في القرض الذي يجر منفعة؟".وأوضح الخثلان أن ذلك لا بأس به، وفق ما أصدرته هيئة كبار العلماء من قرار بجوازها، لأن كل موظف لا يأخذ إلا بقدر ما يدفع فليس فيها زيادة.ونوه أن ذلك من باب التيسير على الناش في أحوالهم ومعيشتهم، لما فيه من بديل للمحتاجين لمبالغ كبيرة ولا يجدون من يقرضهم أو يمولهم.